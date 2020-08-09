Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
George Floyd cinayetinin yeni görüntülerine erişim serbestisi
ABD'de, George Floyd cinayeti esnasında olay yerinde bulunan polislerin vücut kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasına izin verildi.
George Floyd cinayetine yardım etmekle suçlanan polislerin vücut kamerası görüntülerinin basına sızması, davaya bakan hakiminin kararını da etkiledi.
Hakim, daha önce gizli tutulan görüntülerin kamuoyunun görmesi için yayınlanmasına izin verdi.
Eski polis memurları Thomas Lane ve J.Alezander Kueng'in vücut kameralarından alınan görüntüler yaklaşık 18 dakika uzunluğunda.
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd, olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Etiketler: george floyd cinayeti floyd cinayeti görüntüleriSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 18:16
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