Haber Giriş: Kaynak: AA
Fransa'dan 'Beyrut'taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz' açıklaması
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Bruno Foucher, Beyrut'ta 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada yer aldıklarını açıkladı.
Foucher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Beyrut'ta meydana gelen patlama hakkındaki soruşturmaya katıldığını belirtti.
Fransız Büyükelçi, soruşturmanın nezih ve hızlı yürütülmesi için Lübnan polisi ve jandarmasına teknik destek sağlandığını aktardı.
Beyrut Limanı'ndaki patlama
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.
Etiketler: fransa lübnan fransa beyrut Beyrut limanı lübnan patlamasıSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 17:24
Son Haberler
- 18:28
- 18:14
- 18:16
- 18:09
- 17:46
Sıradaki Haber
Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz