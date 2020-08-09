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Kabil'de bombalı saldırı: 2 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kampani bölgesinde el arabasına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan'da patlama kabil patlamaSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 17:19
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