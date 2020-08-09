Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 87 kişide daha COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 568'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 308 artarak 30 bin 364'ya ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 490'a çıktı.

Bugüne kadar 785 bin 126 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 714 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı 9 Mayıs'ta 100'ün üstüne çıkmış, ay sonunda 200'ü geçmişti.

Haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 1 haftadır günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Öte yandan kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetildiği ülkede iş yerlerinin açılmasına izin verildi. Buna göre, yarın ülkedeki tüm dükkan ve üretim tesisleri çalışmaya başlayacak. AVM yasağı ise devam edecek.

Kara ve hava sınırlarının 31 Ağustos'a kadar kapalı olacağı Azerbaycan'da düğün ve taziye törenlerine uygulanan yasak da sürüyor.