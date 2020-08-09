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Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki yangın kontrol altına alınamıyor
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan'ın Lesovo bölgesinde 5 bin dekarlık alana yayılan orman yangını kontrol altına alınamıyor.
Lesovo’nun bağlı olduğu Hasköy İl Valiliği, bölgede afet durumu ilan ederken, yangının Topolovgrad ve Svilengrad şehirlerine doğru ilerlediğini, Tunca Nehri'ni de aştığını duyurdu.
Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova, basına yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Topolovgrad'a bağlı Prisadetz köyüne yaklaştığını belirtti.
Bölge halkının itfaiyecilere destek verdiği öğrenildi.
Etiketler: Bulgaristan sınırı hazabeyli lesovo bulgaristan yangınSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 15:04
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