Lesovo’nun bağlı olduğu Hasköy İl Valiliği, bölgede afet durumu ilan ederken, yangının Topolovgrad ve Svilengrad şehirlerine doğru ilerlediğini, Tunca Nehri'ni de aştığını duyurdu.

Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova, basına yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Topolovgrad'a bağlı Prisadetz köyüne yaklaştığını belirtti.

Bölge halkının itfaiyecilere destek verdiği öğrenildi.