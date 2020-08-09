Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Kore'deki sellerde ölü sayısı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore'de ağustos başından bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 30'a çıktı.
Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, İçişleri ve Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, başta başkent Seul olmak üzere birçok bölge ve kentte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 6 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Ülkede 13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 30 'a yükselirken, 8 kişi yaralandı, 12 kişi de kayboldu.
Güney Kore genelinde yağışların devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: güney kore sel heyelanSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 16:16
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