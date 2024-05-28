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Dünya
AA 28.05.2024 20:43

Rusya: Taliban ile tam teşekküllü ilişki kurmaya yakınız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Afganistan'da Taliban ile tam teşekküllü ilişki kurmaya yakın olduklarını söyledi.

Rusya: Taliban ile tam teşekküllü ilişki kurmaya yakınız
[Fotograf: Reuters]

Medvedev, Rus haber ajansı Tass'a Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'da, Taliban'ın yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimalini değerlendiren Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"21. yüzyılın başında Taliban'ı terörist, Amerikalıları da aşırıcılığa karşı mücadelede ortak olarak görüyorduk. Şimdi durum farklı. Artık Taliban yeniden iktidarda ve onlarla tam teşekküllü ilişkiler kurmaya çok yakınız. Afganistan yönetimi (Rusya ile) yapıcı diyalog sürdürmeye çalışıyor. Bunu ne kadar samimi yaptıklarını göreceğiz."

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini dün bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti.

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