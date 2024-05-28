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Dünya
AA 28.05.2024 19:30

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi İsrail'le ilişkilerini askıya aldı

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB), Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uyana kadar İsrail ile tüm akademik ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi İsrail'le ilişkilerini askıya aldı
[Fotograf: AA]

Başkent Brüksel'deki köklü yükseköğrenim kurumlarından ULB'den yapılan açıklamaya göre, Akademik Kurul İsrail'deki üniversitelerle yaptığı anlaşmaları ve projeleri askıya aldı.

Açıklamada, ilişkilerin, İsrail'in UAD'nin 24 Mayıs'ta aldığı İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçları araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmettiği kararlarına uyması halinde yeniden başlatılacağı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, "İsrailli esirler koşulsuz serbest bırakılana kadar" Filistin üniversiteleriyle de anlaşma yapılmayacağı vurgulandı.

7 Mayıs'tan bu yana öğrenciler kampüste yerleşme eylemi yapıyor

Akademik Kurulun kararı, 100 kadar öğrencinin 7 Mayıs'tan bu yana kampüsteki bir binada sürdürdükleri yerleşme eylemleri neticesinde alındı.

Öğrencilerin üniversitedeki eylemine henüz son vermediği öğrenildi.

Halihazırda Belçika'nın ULB, VUB ile Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde öğrenci eylemleri sürüyor.

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