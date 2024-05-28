Açık 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.05.2024 20:32

Hamas'tan İsrail'in Refah saldırıları sonrası dünyaya "harekete geçme" çağrısı

Hamas, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) meydan okuyarak Refah'ın batısındaki yerinden edilmiş Filistinlileri hedef almaya devam etmesinin, tüm dünyayı hukuki ve ahlaki bir sorumlulukla karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Hamas'tan İsrail'in Refah saldırıları sonrası dünyaya "harekete geçme" çağrısı
[Fotograf: AA]

Hamas, İsrail'in Refah kentinde çok sayıda kişinin ölümüne neden olan art arda saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in UCM'ye ısrarla meydan okuduğuna dikkati çeken Hamas, dünyanın bu durumda hukuki ve ahlaki bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Hamas'ın açıklamasında "Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı'nın acil harekete geçerek, İsrail'in uluslararası kanunları skandal şekilde ihlallerini durdurmak için net ve kesin karar alması gerekiyor." denildi.

Kadın, çocuk ve yaşlıların korunması çağrısında bulunulan açıklamada, devam eden "vahşi cinayetleri" nedeniyle Siyonist liderlerin ve savaş suçlularının hesap vermesinin zorunlu olduğu aktarıldı.

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi
BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusunun bugün, Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda da 20 kişi ölmüştü, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Hamas İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi İsrail'le ilişkilerini askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Danimarka Filistin'in tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti
20:49
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
20:49
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e tepki
20:46
Rusya: Taliban ile tam teşekküllü ilişki kurmaya yakınız
20:39
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
21:08
MGK'da terörle mücadele ve Gazze'ye destek vurgusu
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
Mimar Sinan'ın satılık eseri "Ayakapı Hamamı" ihya edilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ