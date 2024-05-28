Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.05.2024 12:21

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM: Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinli yerinden edildi
[Fotograf: Reuters]

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son 3 haftada İsrail ordusunun saldırılarından kaçmak isteyen 1 milyon Filistinlinin Refah'tan Gazze'nin farklı bölgelerine göç ettiği kaydedildi.

Gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan bu insanların devam eden saldırılardan kaçtığı ifade edildi.

İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu

Yaşanan yiyecek ve su sıkıntısına dikkati çekilen açıklamada, her geçen gün Gazze'deki Filistinlilere yardım ve koruma sağlamanın neredeyse imkansız hale geldiği vurgulandı.

UNRWA, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah'tan 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

İsrail'in katliam yaptığı Refah'ta son durum
İsrail'in katliam yaptığı Refah'ta son durum

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Avrupa'da sıkı düzenlemelerle yerleşim yerlerinde sahipsiz hayvanlara rastlanmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
13:24
Stoltenberg, Ukrayna'ya verilen silahların "Rusya'daki hedeflerde de kullanılmasını" istedi
13:24
İsrail'in sınır kapılarını kapatması Gazze'nin kuzeyinde kıtlık riskini artırıyor
13:12
Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde ziyaretlerde bulundu
13:17
6-8 Ekim olayları hakkında düzenlenen iddianame mahkemeye gönderildi
13:27
Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil
Van'daki 4 barajdan 2'si artan yağışlarla tamamen doldu
Van'daki 4 barajdan 2'si artan yağışlarla tamamen doldu
FOTO FOKUS
Laodikya'da 5 bin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı
Laodikya'da 5 bin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ