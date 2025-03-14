Rusya: Son bir haftada Kursk bölgesindeki 29 yerleşim yerini geri aldık

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 8-14 Mart'ta Kursk bölgesindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin, bölgede bulunan Ukraynalı askerlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtilen açıklamada, "Bölgede Suca dahil 29 yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Mart'ta askeri üniforma giyerek Kursk bölgesindeki komuta merkezini ziyaret etmiş, bölgedeki durumla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan bilgi almıştı.
Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.