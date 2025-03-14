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Dünya
AA 14.03.2025 14:34

İngiltere, savunma ihracatına yönelik finansmanı 2 milyar sterlin artıracak

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiliz İhracat Finansman Kuruluşunun (UKEF) savunma sektörü için doğrudan kredi verme kapasitesini 2 milyar sterlin artırarak 10 milyar sterline çıkaracağını bildirdi.

İngiltere, savunma ihracatına yönelik finansmanı 2 milyar sterlin artıracak

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin füze ve uçak ihracatını artırmak ve savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla diğer ülkelere İngiliz savunma firmalarından alım yapmaları için sağlanan toplam kredi miktarının artırılacağını belirtti.

Bu kapsamda UKEF'in savunma sektörü için doğrudan kredi verme kapasitesini 2 milyar sterlin yükselterek 10 milyar sterline çıkaracağını kaydeden Reeves, "Dünya değişiyor, çalışan insanları koruyan ve ülkemizi güvende tutan yeni bir güvenlik ve yenilenme dönemi getirmeliyiz. UKEF'in kredi verme kapasitesindeki bu artış, savunma sanayimizi ve tedarik zincirlerimizi güçlendiren, istihdam yaratan ve ülke genelinde büyümeyi destekleyen sanayi stratejimizin bir parçası." değerlendirmesini paylaştı.

Reeves, bugün açıklanan verilere göre, İngiliz ekonomisinin ocakta aylık bazda yüzde 0,1 daralmasının ardından X sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede de savunma sektörüne yönelik söz konusu kararı anımsatarak, "Güçlü bir ekonominin güçlü bir ulusal savunma sanayisi ihtiyacı var. Bu nedenle, İngiliz savunma sektörü ihracatçılarına 2 milyar sterlinlik bir destek açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere, bir süre önce savunma harcamalarını 2027'ye kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2,5'ine çıkaracağını duyurmuştu.

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