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Dünya
AA 14.03.2025 14:28

Pakistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda aralarında İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Bölge Başkanı Abdullah Nadim'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Pakistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi yaralandı

Dawn gazetesinin haberine göre, Polis Memuru Asıf Bahadır, eyaletin Güney Veziristan bölgesinde yer alan Mevlana Abdul Aziz Camisi'nin minberine saklanan el yapımı patlayıcının (IED) infilak ettiğini belirtti.

Patlama sonucu JUI-F Bölge Başkanı Nadim ile 3 parti üyesinin yaralandığını aktaran Bahadır, yaralıların tedavi için Bölge Merkez Hastanesi'ne götürüldüğünü kaydetti.

Bahadır, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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