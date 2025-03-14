Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2025 12:53

Katil İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimini daha da kısıtladı

İsrail, ramazan ayının ikinci cuma gününde işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da namaz kılmak için Doğu Kudüs’e ulaşmasını engellemek amacıyla sıkı kısıtlamalar uyguladı.

Katil İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimini daha da kısıtladı

Kudüs’e giden kontrol noktalarında asker sayısını artıran İsrail ordusu, Filistinlilerin kimliklerini sıkı kontrole tabi tuttu ve bazı Filistinlilerin girişlerini özel izinleri olmadığı gerekçesiyle reddetti.

İsrail ordusu ayrıca, izinleri olmasına rağmen saldırı altında tuttuğu Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentlerinden gelen Filistinlilerin de Kudüs’e ulaşmasına izin vermedi.

Cenin’in güneyindeki Kıbatiya kasabasından Filistinli Aişe Nezzal AA muhabirine özel izni olmasına rağmen İsrail askerlerinin kendisini Kudüs’e ulaşmaktan alıkoyduğunu söyledi.

Nezzal, "Kudüs ve Mescid-i Aksa, Filistinliler için her şeydir. İbadet özgürlüğü garanti altına alınmış bir haktır, ancak işgal güçleri bunu hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Ceninli Teysir Belavi ise İsrail'in, sadece Ceninli olduğu için Kudüs'e gitmesine engel olduğunu vurguladı.

İsrail kontrol noktalarına ulaşıp birkaç kez geçmeye çalıştığını ancak her seferinde askerlerin kendisine engel olduğunu söyleyen Belavi sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'den talimatlara göre özel bir izin aldım ve hiçbir güvenlik reddi olmadı. Ancak askerler Cenin adresini gördüklerinde içeri girmemi engellediler.

İsrail ordusu Cenin'deki askeri operasyonunu sürdürüyor. Eğer benimle ilgili bir şey olsaydı beni tutuklarlardı ama yaptıkları tek şey insanlara zulmetmek."

Öte yandan Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Kontrol Noktası ile kentin güneyindeki 300 Kontrol Noktası'nın Batı Şeria'dan Kudüs'e giriş kapılarında da yoğunluk yaşanıyor.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da geçen seneki gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’dan cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği kaydedilmişti.

Mescid-i Aksa’da kılınan ramazanın ilk cuma namazı için İsrail, Kudüs’te 3 bin polis görevlendirmişti.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Batı Şeria Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
İsrail ve ABD'nin, Trump’ın Gazzelileri sürgün planı için Doğu Afrika ile görüştüğü iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Soykırımcı İsrail, Tulkerim kentindeki saldırılarını 47. gününde sürdürüyor
13:32
Bahçeli'den, Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu
13:27
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1126 kişi yakalandı
13:24
OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti
12:54
Bakan Bolat: Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ele aldık
12:44
İsrail ve ABD'nin, Trump’ın Gazzelileri sürgün planı için Doğu Afrika ile görüştüğü iddiası
Ramazan ayının ikinci cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
Ramazan ayının ikinci cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ