Katil İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimini daha da kısıtladı

Kudüs’e giden kontrol noktalarında asker sayısını artıran İsrail ordusu, Filistinlilerin kimliklerini sıkı kontrole tabi tuttu ve bazı Filistinlilerin girişlerini özel izinleri olmadığı gerekçesiyle reddetti.

İsrail ordusu ayrıca, izinleri olmasına rağmen saldırı altında tuttuğu Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentlerinden gelen Filistinlilerin de Kudüs’e ulaşmasına izin vermedi.

Cenin’in güneyindeki Kıbatiya kasabasından Filistinli Aişe Nezzal AA muhabirine özel izni olmasına rağmen İsrail askerlerinin kendisini Kudüs’e ulaşmaktan alıkoyduğunu söyledi.

Nezzal, "Kudüs ve Mescid-i Aksa, Filistinliler için her şeydir. İbadet özgürlüğü garanti altına alınmış bir haktır, ancak işgal güçleri bunu hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Ceninli Teysir Belavi ise İsrail'in, sadece Ceninli olduğu için Kudüs'e gitmesine engel olduğunu vurguladı.

İsrail kontrol noktalarına ulaşıp birkaç kez geçmeye çalıştığını ancak her seferinde askerlerin kendisine engel olduğunu söyleyen Belavi sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'den talimatlara göre özel bir izin aldım ve hiçbir güvenlik reddi olmadı. Ancak askerler Cenin adresini gördüklerinde içeri girmemi engellediler.

İsrail ordusu Cenin'deki askeri operasyonunu sürdürüyor. Eğer benimle ilgili bir şey olsaydı beni tutuklarlardı ama yaptıkları tek şey insanlara zulmetmek."

Öte yandan Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Kontrol Noktası ile kentin güneyindeki 300 Kontrol Noktası'nın Batı Şeria'dan Kudüs'e giriş kapılarında da yoğunluk yaşanıyor.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da geçen seneki gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’dan cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği kaydedilmişti.

Mescid-i Aksa’da kılınan ramazanın ilk cuma namazı için İsrail, Kudüs’te 3 bin polis görevlendirmişti.