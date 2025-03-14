Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2025 12:30

Johns Hopkins Üniversitesi USAID fon kesintisi nedeniyle 2 binden fazla çalışanını işten çıkarıyor

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi, Başkan Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü azaltma çabaları kapsamında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) sağlanan fonun kesilmesi üzerine 2 binden fazla çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Johns Hopkins Üniversitesi USAID fon kesintisi nedeniyle 2 binden fazla çalışanını işten çıkarıyor

CNN kanalının haberine göre, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesinden yapılan açıklamada, USAID tarafından sağlanan 800 milyon doları aşkın fonun kesilmesinin ülke içinde ve uluslararası alanda yürüttükleri çalışmaları sonlandırmaya zorladığı ifade edildi.

Açıklamada, işten çıkarmaların çoğunlukla yurt dışında çalışanları etkileyeceği belirtilerek, uluslararası çalışmaların yürütüldüğü 44 ülkede toplam 1975 çalışanın işine son verileceği, ABD'de ise 247 pozisyonun kapatılacağı ve yaklaşık 100 çalışanın azaltılmış çalışma saatleriyle ücretsiz izne çıkarılacağı kaydedildi.

Bunun üniversite tarihindeki "en büyük işten çıkarma olayı" olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kararın tıp fakültesi, halk sağlığı fakültesi, halk sağlığı alanındaki iletişim çalışmalarını yürüten İletişim Programları Merkezi ve anne sağlığı ile hastalık önleme üzerine çalışan kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli bölümleri kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, işlerine son verilecek çalışanların işten çıkarmalar yürürlüğe girmeden en az 60 gün önce bilgilendirilecekleri belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi, finansmanının yaklaşık yüzde 50'sini federal hükümet adına yürüttüğü çalışmalardan sağlıyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 10 Mart'ta, yapılan incelemelerin ardından USAID programlarının yüzde 83'ünün iptal edildiğini duyurmuştu.

Trump yönetimi, Gazze'ye destek gösterilerinin merkez üssü olan Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle 7 Mart'ta iptal etmişti.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Daha sonra Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Mozambik ve Malavi'de Jude Kasırgası nedeniyle 9 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Soykırımcı İsrail, Tulkerim kentindeki saldırılarını 47. gününde sürdürüyor
13:32
Bahçeli'den, Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı tebrik telefonu
13:27
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1126 kişi yakalandı
13:24
OpenAI, ABD hükümetinden telif hakkıyla korunan kaynaklara erişim talep etti
12:56
Katil İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimini daha da kısıtladı
12:54
Bakan Bolat: Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ele aldık
Ramazan ayının ikinci cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
Ramazan ayının ikinci cuma namazı için Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişler
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ