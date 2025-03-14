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Dünya
AA 14.03.2025 14:29

Kremlin: ABD, Rus tarafına Ukrayna ile ilgili ek bilgileri iletti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'u dün kabul ettiğini belirterek, "Rus tarafına Ukrayna ile ilgili ek bilgiler iletildi." dedi.

Kremlin: ABD, Rus tarafına Ukrayna ile ilgili ek bilgileri iletti

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya ziyaretine dair bilgi veren Peskov, "Dün geç saatlerde Witkoff, Putin tarafından kabul edildi. Rus tarafına Ukrayna ile ilgili ek bilgiler iletildi. Putin, Witkoff aracılığıyla Trump'a bilgi ve ek sinyaller iletti." diye konuştu.

Putin’in Trump’ın yaklaşımını desteklediğini ancak bazı sorulara cevap bulunması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle yapılacak çok şey var ancak yine de Putin, Trump’ın pozisyonuna katılıyor. Elbette ihtiyatlı iyimserlik için sebepler var." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Putin'in Trump ile telefon görüşmesi yapması ihtimaline ilişkin, "Görüşme zamanı henüz belirlenmedi. Witkoff, Moskova'da aldığı bilgileri Trump’a ilettikten sonra görüşme zamanı belirlenecek. Her iki taraf da telefon görüşmesine ihtiyaç duyulduğu anlayışına sahip." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un, Rusya’nın isteği üzerine müzakerelerde devre dışı bırakıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, "Bunu doğrulayamam. Bu, Amerikalıların kararı. Rusya’nın ABD’nin iç işlerine müdahale ettiğini düşünmek saçmalık." dedi.

"İran'a yönelik yaptırımlar yasa dışı"

Peskov, İran'la ilgili nükleer soruna ilişkin şunları kaydetti:

"İran, kullanımı için nükleer silah edinme niyetinde olduğuna dair tek kelam bile etmedi. Bu nedenle İran’a yönelik yaptırımlar yasa dışı. Nükleer sorunun çözümüne dair diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerekiyor."

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