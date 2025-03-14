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Dünya
TRT Haber 14.03.2025 14:34

Hamas ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelerinin yeniden başlatılması için arabuluculardan teklif aldığını duyurdu. İsrailli-Amerikalı askeri ve 4 rehinenin cesetlerini iade edeceğini belirtti.

Hamas ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı
[Fotograf: AA]

Hamas, ateşkese arabulucu ülkelerin sunduğu öneriye yanıt olarak Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, dün arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir öneri alındığı ve olumlu şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Öneriye cevaben Hamas'ın ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşını teslim edeceği aktarıldı.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'e ateşkes anlaşmasına tam uyma çağrısı yapıldı.

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