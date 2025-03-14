Hamas ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı

Hamas, ateşkese arabulucu ülkelerin sunduğu öneriye yanıt olarak Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, dün arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin bir öneri alındığı ve olumlu şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Öneriye cevaben Hamas'ın ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşını teslim edeceği aktarıldı.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere başlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'e ateşkes anlaşmasına tam uyma çağrısı yapıldı.