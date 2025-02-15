Rusya: Gazze'de vatandaşımızın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Moskova, Rus vatandaşı Trufanov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyor. Hamas yönetimine kararından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığı yazılı açıklamada, Filistin tarafına, Katar ve Mısır'a Trufanov'un serbest bırakılmasındaki desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Kasım 2023'te 3 Rus vatandaşının serbest bırakıldığını anımsatan Zaharova, Gazze'de kalan bir vatandaşlarının daha serbest bırakılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakacağı İsrailli esirin Gazze sahilinde balık tutup muz yediği ve "serbest bırakma kararı"nın kendisine iletildiği anların görüntülerini paylaşmıştı. Esirler arasında Rus vatandaşı Trufanov da bulunuyordu.