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Dünya
AA 15.02.2025 17:28

Rusya: Gazze'de vatandaşımızın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi'nde Rus vatandaşı Aleksandr Trufanov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Hamas'a kararından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Rusya: Gazze'de vatandaşımızın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz
[Fotograf: AA]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Moskova, Rus vatandaşı Trufanov'un serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyor. Hamas yönetimine kararından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da yaptığı yazılı açıklamada, Filistin tarafına, Katar ve Mısır'a Trufanov'un serbest bırakılmasındaki desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Kasım 2023'te 3 Rus vatandaşının serbest bırakıldığını anımsatan Zaharova, Gazze'de kalan bir vatandaşlarının daha serbest bırakılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakacağı İsrailli esirin Gazze sahilinde balık tutup muz yediği ve "serbest bırakma kararı"nın kendisine iletildiği anların görüntülerini paylaşmıştı. Esirler arasında Rus vatandaşı Trufanov da bulunuyordu.

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