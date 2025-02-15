Zelenskiy'den Avrupa ülkelerine Rusya'nın olası saldırılarına karşı "ortak ordu kurma" çağrısı

Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında Almanya'nın Münih kentinde katıldığı bir panelde konuşma yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde olası müzakerelere değinen Zelenskiy, Ukrayna güvenliğinin tüm Avrupa için önemli olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, müzakereler için öncelikle ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek ortak çözüm üzerinde anlaşmak istediğini ancak bundan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini belirtti.

Ülkesinin geleceğini Avrupa'da gördüğünü dile getiren Zelenskiy, müzakere masasında Avrupa'nın da yer alması gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, müzakereler kapsamında Ukrayna tarafının kabul etmediği herhangi bir konuyu tanımayacaklarını söyledi.

NATO ülkeleri tehdit altında olabilir

Putin'in kararıyla Rus ordusunun 2025'te 15 yeni tümenle artırılmasının planlandığını savunan Zelenskiy, bunun yaklaşık 150 bin askerin orduya katılması anlamına geldiğini dile getirdi.

Rusya'nın yaz aylarında askeri tatbikat gerekçesiyle Belarus'a ordu göndermeyi planladığına dair net bilgilere sahip olduğunu aktaran Zelenskiy, bu durumun NATO ülkeleri için de tehdit oluşturabileceğine dikkati çekti.

Zelenskiy, "(Ruslar) Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırıdan önce güçlerini tam olarak bu şekilde topluyorlardı. Belarus'taki bu Rus güçlerinin Ukrayna'ya saldırması mı amaçlanıyor? Belki ya da belki de sizin (NATO ülkeleri) için." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan gelen olası tehditlere karşı Avrupa'nın kendi güvenliğinde sorumlu olması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Dürüst olalım, Amerika'nın kendisini tehdit eden konularda Avrupa'ya 'hayır' diyebileceği ihtimalini göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Avrupa'nın Ukrayna ile ortak ordu kurması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun için artık uygun vaktin geldiğini belirterek, "Avrupa'nın silahlı kuvvetleri oluşturulmalı." dedi.

Ülkesinin NATO ile entegrasyonuna da değinerek Putin'in etkisiyle ittifakın genişlemesinin engellendiğini savunan Zelenskiy, Putin'in bugün NATO'da en "etkili" kişi gibi göründüğünü dile getirdi.

"NATO, Ukrayna'da olmalı"

Rus ordusunun bugün NATO değil, Ukrayna ordusu tarafından durdurulduğunu aktaran Zelenskiy, silah yardımına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunu gündemden kaldırmayacağını söyleyen Zelenskiy, ülkesinin bugün güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Ülkesinin NATO'ya alınmaması durumunda Ukrayna'nın kendi sınırlarını koruyabilmesi için yaklaşık 1,5 milyon askerin olduğu bir orduya ihtiyaç duyacağını ifade eden Zelenskiy, "Bu yüzden NATO, Ukrayna'da olmalı." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, ABD'nin Avrupa'ya destek verebilmesi için Avrupa'nın da güçlü olması gerektiğine işaret ederek, "Amerika olmadan güvenlik garantilerine inanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın bu yıl sona erdirilmesi yönünde çalışmaya devam ettiklerini bildiren Zelenskiy, ihtiyaç duydukları güvenlik garantilerinin de içerdiği raporları ABD ile paylaşacaklarını belirterek, "Umarım onlar da görüşlerini paylaşırlar." diye konuştu.