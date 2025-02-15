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Dünya
AA 15.02.2025 15:11

Hamas: Esir takası, arabulucuların İsrail'in anlaşmaya bağlı kalacağı garantileriyle gerçekleşti

Hamas, esir takasının bugün yeniden başlamasının, arabuluculardan İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağına dair garantileri almalarının ardından mümkün olduğunu duyurdu.

Hamas: Esir takası, arabulucuların İsrail'in anlaşmaya bağlı kalacağı garantileriyle gerçekleşti
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün esir değişim sürecinin yeniden başlaması, arabuluculara verdiğimiz taahhüt ve işgal devletinin anlaşmaya uymasını sağlayacak garantileri almamız doğrultusunda gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Kanu, arabulucuların verdiği söz ve bu konudaki garantiler temelinde İsrail'in insani protokolü (ateşkes anlaşması) uygulamaya başlamasını beklediklerini belirtti.

Kanu, Hamas'ın tutumu ve arabulucuların çabalarının İsrail'i esir takasına bağlı kalmaya mecbur bıraktığını vurguladı.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması müzakerelerinin başlaması için görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Kanu, "İşgal devletinin, geri kalan esirlerinin serbest bırakılması için ateşkes anlaşmasının tüm şartlarını uygulamaktan başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oyalama taktiğini ve anlaşmanın şartlarından kaçma girişimini "kendisini ve hükümetini kurtarmak" için bir çıkış yolu olarak gördüğünü kaydeden Kanu, Hamas'ın "anlaşmanın başarısız olmasına izin vermeyeceğini" vurguladı.

Esir takasının altıncı turunda bugün Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirlerin, Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bildirilmişti.

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