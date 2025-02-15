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Dünya
AA 15.02.2025 13:47

ABD'de aşı olmadığı için ordudan atılan personel "aynı rütbeyle" görevine geri dönebilecek

ABD Savunma Bakanlığı, COVID-19 aşısı olmadığı için ordudan atılan personelin "aynı rütbeyle" göreve dönebilmesinin yolunu açacak.

ABD'de aşı olmadığı için ordudan atılan personel "aynı rütbeyle" görevine geri dönebilecek
[Fotograf: AA]

ABD Savunma Bakanlığı, COVID-19 aşısını olmayı reddettikleri için ordudan tasfiye edilen ya da kendi isteğiyle ayrılan personele ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu personelin, "aynı rütbeyle" orduya geri dönmesinin yolunun açıldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerle doğrudan iletişim kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, orduya geri dönecek personelin, (ister ordudan gönüllü ayrılmış olsun, ister tasfiye edilmiş olsun) 2 yıl boyunca görev alma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Ordu, söz konusu personele 2023'te aynı çağrıyı yapmış ancak yalnızca 113 kişinin göreve geri döndüğü belirtilmişti.

Öte yandan, yeni teklifte göreve "aynı rütbeyle" geri dönme imkanı sunulmasının, bu sayıyı arttırıp artırmayacağı bilinmiyor.

COVID-19 tasfiyeleri

ABD Savunma Bakanlığı, Temmuz 2021'de tüm çalışanlarına aşı şartı koymuş, aşı olmayanlara COVID-19 testi yapma zorunluluğu getirmişti.

ABD ordusunda salgın döneminde çok sayıda asker aşı olmayı reddetmiş ve yaklaşık 8 bin kişi meslekten tasfiye edilmişti. Ocak 2023'te ise aşı zorunluluğu kaldırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak'ta, COVID-19 aşılarını reddettikleri için terhis edilen askeri personelin görevlerine iade edilmesini sağlayan adımı hayata geçirdiklerini kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Pentagon'daki ilk mesaisinde, söz konusu personelin geri dönüşü için çalışmaların olduğunu söylemişti.

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