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Dünya
AA 15.02.2025 13:44

İşgalci İsrail'den serbest bırakılacak esirlerin ailelerine "kutlama yapmayın" uyarısı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün serbest bırakılmaları beklenen 2 Filistinli esirin evlerine baskın düzenleyerek aileleri "herhangi biir kutlama yapmamaları" konusunda uyardı.

İşgalci İsrail'den serbest bırakılacak esirlerin ailelerine "kutlama yapmayın" uyarısı
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının altıncı turu kapsamında bugün serbest bırakılmaları beklenen Filistinli esirlerden Abdurrahman Mikdad ile Musa Nevavire'nin evlerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, aileleri, tahliyeler dolayısıyla herhangi bir kutlama yapmamaları için uyardı.

Soykırımcı İsrail askerleri Cenin ve Tulkerim'de 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim'e düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'deki baskında Mahmud Faruk el-Heyca, Rasim Ebu Hasen, Ahmed Havşiyye ve İbrahim Havşiyye, Tulkerim'deki baskında da Muhammed Amarine isimli Filistinliler İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Esir takasının altıncı turunda bugün Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirlerin, Kızılhaç ekiplerine teslim edildiği bildirilmişti.

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