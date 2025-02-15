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Dünya
AA 15.02.2025 12:02

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Niyoz Adası'nda da olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle Niyoz Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi
[Fotograf: DHA]

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

Adadaki olağanüstü hal durumu, 14 Mart'a kadar sürecek.

Yamurgi ve Anafiya adalarında bu hafta, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

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