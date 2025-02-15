Gazze'deki ateşkes kapsamında 6'ıncı rehine takası gerçekleşiyor

Hamas soykırımcı İsrail'in ihlallerine göz yummadı. 6'ınci rehine takası için belirsizlik son ana kadar sürdü.

Hamas, İsrail'in ihlalleri sona erene ve insani yardım girişlerinin taahhüt edildiği gibi yapılana dek süreci askıya aldığını açıkladı.

Sancılı süreç Doha'da arabulucular eşliğinde çözüldü.Hamas 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

6'ıncı rehine takası bugün gerçekleşiyor.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının altıncı turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Altıncı turda 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19'a yükseldi.

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 369 Filistinli esir bugün serbest bırakılacak. Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerden oluşuyor.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes 19 Ocak'ta başladı. Bugüne kadar beş rehine takası gerçekleştirildi.Altıncı takas ise sancılı geçen sürecin ardından yapılacak.

İlk takas, ateşkesin devreye girdiği gün gerçekleşti. Hamas, 3 İsrailli kadın rehineyi Kızılhaç ekibine teslim etti.

Buna karşılık İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.



25 Ocak'taki ikinci rehine takasında 4 İsrailli rehine serbest kaldı. 200 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.

Üçüncü rehine takasında da üç İsrailli ve 5 Taylandlı rehineye karşılık

İsrail hapishanelerinde tutulan 110 Filistinli esir serbest bırakıldı.



Dördüncü rehine takasında da İsrailli 3 rehine bırakılırken 183 Filistinli, ailelerine ve sevdiklerine kavuştu.

Serbest kalan İsrailli rehine Hamas'a teşekkür etti.

5'inci rehine takası 7 Şubat'ta gerçekleşti.

3 İsrailli rehineye karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.





