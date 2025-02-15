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Dünya
AA 15.02.2025 07:22

Brezilya lideri Lula'dan ABD'ye tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine tepki göstererek, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz." dedi.

Brezilya lideri Lula'dan ABD'ye tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz

Ülkesindeki bir radyoya konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini savundu.

"Biz savaş değil, barış istiyoruz"

Lula da Silva, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz." dedi.

Trump başkan seçildiğinden bu yana kendisiyle hiç görüşmediğini dile getiren Lula da Silva, "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD'yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur." şeklinde konuştu.

"Trump, her istediğini yapamaz"

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana üstlendiği "dünyanın demokrasiyi koruyan gücü" ve "küresel düzenin şerifi" rolüyle çelişen politikalar izlediğini söyleyen Lula da Silva, Trump'ın son dönemdeki politikalarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Artık Amerikalılar için sadece Amerika var. Onlar için her şey şu: 'Her ürünü vergilendireceğim, Grönland'ı alacağım, Kanada'yı ilhak edeceğim, Panama Kanalı'nı ele geçireceğim, milyonlarca insanı sınır dışı edeceğim.' Bu beni endişelendiriyor. Çünkü dünyada asıl risk altında olan şey, en iyi yönetim sistemi olan demokrasidir. Ancak Trump, her istediğini yapamaz. Eğer diğer ülkeleri etkileyen adımlar atarsa, mutlaka bir tepki alacaktır."

Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor.

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