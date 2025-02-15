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Dünya
TRT Haber 15.02.2025 06:46

Hamas ile İsrail arasında 6'ncı rehine takası yapılacak

Hamas ile katil İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda İsrail hapishanelerindeki 369 Filistinli esir serbest bırakılacak. Bugün gerçekleşecek rehine takası, en çok Filistinli esirin özgürlüğüne kavuştuğu takas olacak.

Hamas ile İsrail arasında 6'ncı rehine takası yapılacak

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan ateşkes kapsamında bugüne kadar 5 rehine takası gerçekleştirildi. 6'ncı takas ise sancılı geçen sürecin ardından bugün yapılacak. Bu kapsamda, 3 İsrailli rehine ile 369 Filistinli esir serbest bırakılacak.

İlk takas, ateşkesin devreye girdiği gün gerçekleşti. Hamas, 3 İsrailli kadın rehineyi Kızılhaç ekibine teslim etti. Buna karşılık İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

25 Ocak'taki ikinci rehine takasında 4 İsrailli rehine serbest kaldı, 200 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.

3'üncü rehine takasında da 3 İsrailli ve 5 Taylandlı rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 110 Filistinli esir serbest bırakıldı.

4'üncü rehine takasında da İsrailli 3 rehine bırakılırken 183 Filistinli, ailelerine ve sevdiklerine kavuştu.

5'inci rehine takası 7 Şubat'ta gerçekleşti. 3 İsrailli rehineye karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Hamas, ihlallere göz yummadı

Hamas soykırımcı İsrail'in ihlallerine göz yummadı. 6'ncı rehine takası için belirsizlik son ana kadar sürdü. Hamas, İsrail'in ihlalleri sona erene ve insani yardım girişlerinin taahhüt edildiği gibi yapılana dek süreci askıya aldığını açıkladı. Sancılı süreç Doha'da arabulucular eşliğinde çözüldü. Hamas 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

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