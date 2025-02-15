Arap Halkları Zirvesi'nde Trump'ın Gazze planı reddedildi

Arap Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, çevrim içi olarak "Balfour Deklarasyonundan Trump Deklarasyonuna: Filistin Satılık Değildir" başlığıyla "Arap Halkları Zirvesi" düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu zirvenin sonuç bildirisinde Trump'ın Gazze planının tehlikeleri anlatıldı.

ABD Başkanı Trump'ın yeniden inşa bahanesiyle Gazze'de Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığı aktarıldı.

Ayrıca ABD planlarının Gazze ile sınırlı kalmadığı ve işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar uzandığı kaydedilen bildiride, Trump yönetiminin Batı Şeria için İbranice isimler kullanmaya başladığı ifade edildi.

Bildiride, "Filistin'deki çatışmanın 7 Ekim 2023'te başlamadığı, Filistin'in işgal edilmesi, topraklarının gasp edilmesi ve Filistin halkının yerinden edilmesiyle başladığı, direnişin ise işgal altındaki halklar için meşru bir hak olduğu" vurgulandı.

Arap ülkelerine de seslenilen zirvede, İsrail ile normalleşmenin durdurulması, tehditler karşısında ciddi tavır alınması, Filistin halkının desteklenmesi ve Arap halklarının Filistinlileri maddi ve siyasi olarak desteklemesinin önünün açılması talep edildi.

Bildiride, "Filistin meselesi Arapların birinci meselesi olmaya devam edecek ve Arap halkları, Filistin halkının hakları pahasına dayatılan hiçbir çözümü kabul etmeyecektir. Filistin satılık değildir bundan sonra da asla olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Zirvenin katılımcıları, Trump'ın açıklamalarını, "Trump'ın Yahudilere vaadi" olarak niteleyerek kesin bir şekilde reddetti.

Katılımcılar, Trump'ın planının, uluslararası kanunlara ve Birleşmiş Milletler kararlarına meydan okuyan, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden, sömürgeciliği ve ırkçılığı körükleyen bir suç olduğunu ifade etti.

Trump'ın planının Balfour Deklarasyonu'nun bir uzantısı olduğunu belirten katılımcılar, bu planın "Filistin coğrafyasını ve demografisini Siyonist projeye hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırmayı amaçlamakta" olduğuna dikkati çekti.

"Direnişten başka seçeneğimiz yok"

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, zirvede yaptığı konuşmada, Trump'ın Gazze planının "saçma" olduğunu söyledi.

ABD planıyla Filistin halkına karşı tehlikeli hazırlıkların yapıldığını söyleyen Merzuki, "Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin direnişine destek olmak aydınlar, politikacılar ve vatandaşlar olarak hepimizin görevidir. Direnişten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

"Yeni bir Nekbe ile karşı karşıyayız"

Bahreynli eski parlamenter ve "Demokrasi ve İnsan Hakları için Selam" isimli sivil toplum kuruluşu Başkanı Cevad Feyruz, Filistin halkının 1948 ve 1967'de sürgün edilmesine dikkati çekerek, "Bugün yeni bir Nekbe ile karşı karşıyayız. Bu haksızlıkla mücadele etmek için tüm meşru uluslararası imkanları harekete geçirmemiz gerekiyor." dedi.

"Trump'ın açıklamaları Filistin halkına karşı bir etnik temizlik"

Eski Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Trump'ın açıklamalarının "saçma ve hukuksuz" olduğunu belirterek, bunun Filistin halkına karşı bir etnik temizlik anlamına geldiğini söyledi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.