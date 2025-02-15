Çok Bulutlu 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2025 04:19

Trump, 'Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi' kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Doug Burgum ile Enerji Bakanı Chris Wright'ın liderliğinde "Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi" kurulmasına yönelik kararnameye imza attı.

Trump, 'Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi' kurulmasına yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kararnamenin önemine işaret eden Trump, "Diğer tüm ülkelerden daha fazla enerjimiz var ve şimdi onu serbest bırakıyoruz." diye konuştu.

Trump ayrıca, New York'un engellediği bir boru hattı projesi üzerinde de çalıştıklarını belirterek, bu projenin enerji fiyatlarını düşüreceğini ifade etti.

Bir önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkenin kara sularında 625 milyon dönümde getirilen sondaj yasağına değinen Trump, o yasağı artık kaldıracaklarını kaydetti.

Kararname kapsamında kurulacak Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi'ne İçişleri Bakanı Burgum başkanlık edecek, Enerji Bakanı Wright ise başkan yardımcısı olacak.

Konsey ile ülkenin enerji politikalarının şekillendirilmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması, Amerika'nın enerji bağımsızlığının tesis edilmesi ve enerji hakimiyetinin sağlanması hedefleniyor.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusunun ateş açması sonucu 4 Filistinli öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:15
İşgalci İsrail ordusunun ateş açması sonucu 4 Filistinli öldürüldü
00:11
Tüzel kişilerin KKM hesap açma işlemi sonlandırıldı
00:03
Adıyaman'da başıboş köpeklerin saldırdığı 4,5 yaşındaki çocuk yaralandı
00:05
Sednaya Hapishanesi mahkumları, Esed rejiminin işkencelerini duyurmak için dernek kurdu
23:52
ABD Başkanı Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı
23:41
Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Budowich, AP ajansına tepki gösterdi
Ordu'nun tarihi yarımadası “Yason Burnu”
Ordu'nun tarihi yarımadası “Yason Burnu”
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ