Sednaya Hapishanesi mahkumları, Esed rejiminin işkencelerini duyurmak için dernek kurdu

Başkent Şam'da düzenlenen bir etkinlikle, kuruluşu duyurulan derneğe "Suriye Devrimi Mahkumları Derneği" adı verildi.

Etkinliğe, Sednaya başta olmak üzere Suriye hapishanelerinden sağ kurtulanlar, kayıp ve hayatını kaybeden mahkumların yakınları katıldı.

Özgürlüğüne kavuşan mahkumlardan birinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, hapishanelerde mahkumların yaşadığı insan hakları ihlallerini konu alan bir gösteri de yapıldı.

Suriye Devrimi Mahkumları Derneğinin kurucu üyesi Hüseyin Nader, geçmişte Sednaya Hapishanesi'nde tutulduğunu anlattı.

Derneğin amacının, mahkumların yaşadığı zulmü belgelemek olduğunu belirten Nader, "Bunun yanı sıra mahkumların ve hayatını kaybedenlerin haklarını savunmak, işlenen suçlardan sorumlu olanların yargılanmasını talep etmek ve hayatta kalanlar ile mağdur aileleri arasında dayanışmayı güçlendirmek hedefimiz." dedi.

Sednaya Hapishanesi'nde iki oğlunu kaybeden 62 yaşındaki Mustafa Huluk ise "Çocuklarım 2014 yılında tutuklandı ve ancak üç yıl sonra Sednaya'da olduklarını öğrenebildik. Onları 4 kez ziyaret ettim." diye konuştu.

Son ziyaretini rejimin devrilmesinden bir hafta önce yaptığını belirten Huluk, "Çocuklarım hakkında aldığım son bilgi, hapishaneden kamyonlarla başka bir yere götürüldükleriydi." dedi.

Huluk, "Oğullarımı görmeyi çok istiyorum. Onların bir yerde hala hayatta olduklarına inanıyorum. Onları bir görsem, sonra ölsem de sorun değil." ifadelerini kullandı.

Zeynep Bendi de 2013 yılından bu yana kayıp oğlundan haber alamadığını belirterek, "Yeni yönetimden ve uluslararası toplumdan, mahkumların akıbetini ortaya çıkarmak için yardım istiyorum. Kazandık ve rejim düştü ancak oğlumun hayatta mı, ölü mü olduğunu bilmiyorum." dedi.

Kardeşinin 2022 yılında Esed rejimi güçleri tarafından tutuklandığını söyleyen Manal Zeyneddin de "Kardeşimden bu tarihten sonra hiç haber alamadık. Biz sadece kardeşimin nerede olduğunu bilmek, ona ve tüm mahkumlara yapılan zulmün hesabını sormak istiyoruz." ifadelerini kullandı.