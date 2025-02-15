Çok Bulutlu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2025 06:26

Gazzelilerin yerinden edilme planı Fas'ta protesto edildi

Fas'ın birçok şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme" planını reddetmek için 105'ten fazla gösteri düzenlendi.

Gazzelilerin yerinden edilme planı Fas'ta protesto edildi

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşundan yapılan açıklamada, Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı çıkmak için Fas'ın 56 şehrinde gösteri gerçekleştirildiği belirtildi.

Gösterilerin "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır" sloganıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, Trump'ın Gazze'deki Filistin halkını yerinden etmeye yönelik açıklamalarının protesto edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fas halkının, katıldığı gösterilerde Filistinlilerin haklı ve meşru taleplerini desteklediği, Gazze'nin yeniden inşası ile insani yardımın bölgeye ulaştırılması talebinde bulunduğu kaydedildi.

61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında, nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınmasına rağmen Gazze halkı, göçe zorlanma planlarını reddediyor.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ETİKETLER
Fas Filistin Devleti Gazze ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Arap Halkları Zirvesi'nde Trump'ın Gazze planı reddedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:36
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan görevden uzaklaştırıldı
07:23
Brezilya lideri Lula'dan ABD'ye tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz
07:05
Hırsızlık zanlısı kendisini gözaltına almaya çalışan polislere saldırdı
07:01
ABD Başkanı Trump, otomobil tarifeleri için nisan ayına işaret etti
06:58
Konya'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü
06:50
Hamas ile İsrail arasında 6'ncı rehine takası yapılacak
Ordu'nun tarihi yarımadası “Yason Burnu”
Ordu'nun tarihi yarımadası “Yason Burnu”
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ