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Dünya
AA 15.02.2025 13:49

İsrail'in Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktığı Filistinlilerin bir kısmı hastaneye kaldırıldı

İşgalci İsrail'in, Hamas ile Tel Aviv arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirerek serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktığı Filistinlilerin bir kısmı hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]

Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi.

Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi.

Durumu ağır olan dört Filistinli hastaneye nakledildi

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden 4'ü hastaneye götürüldü.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle serbest bırakılan 4 mahkumu Ramallah'taki kabul alanından hastaneye naklettiği belirtildi.

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bırakıyor.

Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

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