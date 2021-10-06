Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Blinken'in görüşmesinde ikili ilişkilerdeki güncel konular ele alındı.

Ayrıca iki bakan, İran nükleer anlaşmasının uygulanmasının sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.