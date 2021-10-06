Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Blinken'in görüşmesinde ikili ilişkilerdeki güncel konular ele alındı.
Ayrıca iki bakan, İran nükleer anlaşmasının uygulanmasının sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: ABD İran Nükleer Kriz Rusya
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