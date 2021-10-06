Singapur’da alışveriş merkezi ve yerleşim alanında devriye gezmesi için yerleştirilen Xavier adlı otonom iki robot, 3 haftalık deneme deneme sürecine başladı.

Yedi kameralı tekerlekli robotlar halkı pek de memnun etmedi.

İnsan hakları örgütleri yüz tanıma teknolojisine sahip bu araçların insanlar üzerinde mahremiyeti ihlal edecek ölçüde kontrole sahip olduğunu düşünüyor.

Singapur sivil özgürlükleri kısıtladığı için sık sık eleştiriliyor.Halk sıkı kontrollere alışkın olsa da müdahaleci teknoloji ile ilgili ülkede artan bir rahatsızlık yaşanıyor.

Ancak hükümet, robotların, suçluları tespit etmek veya onlara karşı harekete geçmek için kullanılmadığını , nüfus yaşlandıkça azalan işçi sayısı nedeniyle bu yola başvurulduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 5.5 milyon nüfuslu adada 90 bin polis kamerası var.

Bu sayı 2030'a kadar ikiye katlanacak ve yetkililerin kalabalığın içindeki yüzleri seçmesine yardımcı olan yüz tanıma teknolojisi şehrin dört bir yanındaki elektrik direklerine kurulacak.