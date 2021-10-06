Depresyon tüm dünyada özellikle genç nüfusu tehdit eden bir hastalık olarak dikkat çekiyor.

Araştırmacıların, hayat kalitesini düşüren kronik depresyon için tasarladıkları bir beyin implantı ise hastalara umut oldu.

California Üniversitesi, San Francisco'da (UCSF) bir sinirbilim araştırma ekibi ağır bir depresyon hastasının beynini dikkatle inceledi ve depresyonun nerede ortaya çıktığını buldu.

Depresyon devresi'nin bulunduğu yere bir elektrot yerleştirdi. Hastada çok ani değişimler görüldü.

Beyne yerleştirilen implant ile hastanın hayat kalitesi değişti.

Beyin stimülasyonunu depresyonda kullanmanın yeni yolu bu tür hastalıkların tedavisinde çığır açabilir.

Bu implantın ilerleyen dönemlerde Parkinson ve epilepsi hastalarında da kullanılması planlanıyor.