Tayvan ile Çin arasındaki gerilim, Çin hava kuvvetlerine ait uçakların Tayvan hava güvenlik bölgesini defalarca ihlal etmesinin ardından tırmandı.

Tayvan cuma gününden itibaren geçen 4 günde Çin hava kuvvetlerine ait yaklaşık 150 uçağın hava güvenlik bölgesine girdiğini açıklayarak bunu taciz olarak nitelendirdi.

Tayvan parlamentosunda bir vekilin Çin ile yaşanan gerilim hakkındaki sorusu üzerine Chiu, ordu mensubu olduğu 40 yıldan uzun sürelik dönem içerisinde ilişkilerin ilk kez bu kadar gerildiğini belirtti.

Chiu stratejik öneme sahip Tayvan boğazında "yanlışlıkla ateş açılması" ihtimalinin var olduğuna da dikkat çekti.

Çin Tayvan'ı gerekirse zor kullanarak topraklarına geri katacağını ifade ederken, Tayvan bağımsız bir ülke olduğunu ve özgürlük ve demokrasiyi savunacağını dile getirmiş, gerilimden Çin'i sorumlu tutmuştu.