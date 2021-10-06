Eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Delta varyantıyla mücadelenin sürdüğü eyaletlerden Victoria’da 11, Yeni Güney Galler’de (NSW) 10 ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 1 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatte can kaybı ve yeni vaka bildirilmezken, Victoria’da 1420, NSW’de 594 ve ACT’de 28 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.

Avustralya’da bugüne dek virüsten ölen 1379 kişinin, 888’i Victoria’da, 449’u NSW’de, 13’ü Tazmanya, 9’u Batı Avustralya, 9’u Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), 7’si Queensland ve 4’ü de Güney Avustralya eyaletinde görüldü.

COVID-19’un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020’den bu yana 117 bin 844 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’da, 23 bin 69 aktif vakadan 291’i yoğun bakımda olmak üzere 1525 kişi hastanede tedavi görüyor.