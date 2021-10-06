Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları toplantısında konuşan Lapid, İsrail'in daha önce bazı Arap ülkeleri ile yaptığı normalleşme anlaşmalarını değerlendirdi.

Süreçten memnun olduklarını ifade eden İsrail Dışişleri Bakanı, bu daireyi genişletmeyi umduklarını söyledi.

Bölgedeki başka ülkelerle de ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalama sürecinde olduklarını ileri sürdü.

Ancak sürece zarar vereceği iddiasıyla bu ülkelerin isimlerini vermekten kaçındı.

İsrail, 2020'nin son aylarında ABD'nin girişimleriyle Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.