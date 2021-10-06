Nazilerin katliam merkezi olarak kullandığı Auschwitz Kampı’nda çalışan müze görevlileri, kampın duvarlarına yazılan Yahudi karşıtı mesajları farketti.

Yetkililer, dokuz binanın duvarlarına yazılan mesajların soykırımı reddeden ve Yahudi karşıtı içerikte olduğunu açıkladı.

Polis soruşturma başlattı

Salı sabahı bölgede olan ve duvarları sloganları yazan kişileri görenlerin yetkililerle iletişime geçmesi talep edildi.

Olayla ilgili polise bilgi verildi ve soruşturma sürüyor.

Müze yetkilileri yaşananların vandalizm olduğunu söyleyerek, "Bu insanlık tarihindeki en büyük trajedilerden birinin simgesine yapılan zalimce bir saldırı ve bu kampta tutulmuş tüm insanların anısına acı verici bir hakaret" ifadesini kullandı.

“Polis yetkilileri kanıt toplama işlemlerini bitirdikten sonra duvarları eski haline getireceğiz" açıklamasında bulunuldu.

[Fotoğraf: AP Arşiv]

“Bütçemiz pandemiden etkilendi”

Yönetim, 170 hektara yayılan kampın güvenliğinin düzenli olarak genişletildiğini fakat bütçelerinin pandemiden etkilendiğini açıkladı.

Auschwitz Kampı

Nazilerin 40 toplama kampından en büyüğü olan Auschwitz'ti.

Polonya topraklarında İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından 1940'ta kurulan Auschwitz Kampı’nda, dört buçuk yıl içinde en az 1,1 milyon insan öldürüldü.

Bunların yaklaşık bir milyonu Yahudiydi. Kurbanların çoğu Birkenau'daki gaz odalarına gönderildi.

[Fotoğraf: AP Arşiv]

"Arbeit macht frei" tabelasını çalmak istediler

2010 yılında İsveçli bir adam, kampın girişinde asılı olan kötü şöhretli "Arbeit macht frei" tabelasını çalmayı planladığı için iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu yılın başlarında da kampın yakınındaki bir Yahudi mezarlığının duvarı gamalı haçlar ve diğer Nazi sembolleriyle tahrip edilmişti.