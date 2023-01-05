Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 18:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Rusya 6-7 Ocak'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etti
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.
Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.
Kremlin, Rusya'nın 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak gece yarısına kadar Ukrayna'da ateşkes ilan edeceğini açıkladı. Detayları @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/nLWX7jowk2 pic.twitter.com/OGYhsAiqHP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2023
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Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna
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