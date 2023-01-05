Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.

Kremlin, Rusya'nın 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak gece yarısına kadar Ukrayna'da ateşkes ilan edeceğini açıkladı. Detayları @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/nLWX7jowk2 pic.twitter.com/OGYhsAiqHP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2023

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