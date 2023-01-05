Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
[Fotograf: Reuters]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde 24 Aralık'ta bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.
News 24'ün haberine göre, 24 Aralık'ta bir demir yolu köprüsünün altında sıkışan tankerin infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
Patlamada 35'i sağlık görevlisi olmak üzere yaklaşık 50 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan tanker şoförü "delil yetersizliğinden" serbest bırakılmıştı.
Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması nedeniyle yakınlardaki bir hastanenin çatısı uçmuş, iki ev yıkılmış ve çok sayıda araç hasar görmüştü.
Etiketler: Güney Afrika
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