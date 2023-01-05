News 24'ün haberine göre, 24 Aralık'ta bir demir yolu köprüsünün altında sıkışan tankerin infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Patlamada 35'i sağlık görevlisi olmak üzere yaklaşık 50 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan tanker şoförü "delil yetersizliğinden" serbest bırakılmıştı.

​​​​​​​Boksburg bölgesinde köprü altında sıkışan akaryakıt tankerinin patlaması nedeniyle yakınlardaki bir hastanenin çatısı uçmuş, iki ev yıkılmış ve çok sayıda araç hasar görmüştü.