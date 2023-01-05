Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da aranan 28 kişi yakalandı
Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada hakkında arama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık 2022 tarihinden bugüne kadar yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 1403 şahsın GBT kontrolü yapıldı.
Yapılan uygulamalar sırasında hakkında arama kararı bulunan 28 şahıs yakalanırken, 4’ü tabanca, 1’i tüfek, 3’ü kesici ve delici alet olmak üzere toplam 8 adet silah, 14 adet fişek, 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca 212 araç kontrol edilirken 3 araca 4 bin 269 TL para cezası kesildi.
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