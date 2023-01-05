Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi 15-29 yaş aralığındaki gençler için ücretsiz kurslarına devam ediyor.

Dijital ve Mobil Fotoğrafçılık Kursu'nda kadraj açılarının önemi, doğru ışık, fotoğrafçılığa ait yeni bir bakış açısı, doğru kullanım ve doğru fotoğraf çekimi konuları anlatılıyor.

Aynı zamanda haber çözümleme, medya ve tüketim kültürü, internet gazeteciliği temel basın yayıncılık röportaj teknikleri ve haber fotoğrafçılığı eğitimleri de veriliyor.