Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 16:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu
Afyonkarahisar güne sisli havayla uyandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.
Kentte sisli hava etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı.
Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sisli havadan dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Etiketler: Afyonkarahisar Hava Durumu
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