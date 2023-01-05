Belediyeden yapılan açıklamada, 2022'de 1663 nikahın kıyıldığı, bu sayının 93'ünü yabancı uyruklu başvuruların oluşturduğu belirtildi.

Üç memurla birlikte gerçekleştirilen nikah işlemlerinin geçen yıla göre yüzde 15'lik artış gösterdiği vurgulanan açıklamada, "Nikah dairesinde 2021 yılı genelinde yapılan 1560 başvurudan 55'i yabancı 1481 çiftin nikah kıyıldı. Bu sayı 2022 yılında 1663 olarak kayıtlara geçti" denildi.