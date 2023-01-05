Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, AB ve ASEAN'a yeni büyükelçiler atadı
[Fotograf: Reuters]
Çin, aralarında Avrupa Birliği ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) olduğu ülke ve birlikler nezdinde yeni büyükelçi atamaları yaptı.
Xinhua'nın haberine göre Devlet Başkanı Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin aldığı karar doğrultusunda bazı büyükelçilerin atanması talimatını verdi.
Çin'in Avrupa Birliği (AB) Büyükelçiliğine Fun Cong, ASEAN Büyükelçiliğine Hou Yançi, Brezilya Büyükelçiliğine Cu Çingçiao, Bangladeş Büyükelçiliğine Yao Vın ve Komorlar Büyükelçiliğine Guo Cicun atandı.
Dışişleri Bakanlığına getirilen Çin'in ABD Büyükelçisi Çin Gang'ın yerine henüz atama yapılmadı.
Etiketler: Çin Avrupa Birliği
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