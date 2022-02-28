Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus caydırıcı güçleri 'özel savaş görevi' durumuna geçti
[Fotoğraf: AP (Temsili)]
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı görev vardiyaları, Kuzey ve Pasifik filoları ile Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı'nın, takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiği" yönünde rapor verdiği açıklandı.
Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve NATO ülkelerinin üst düzey yetkililerinin açıklamalarını gerekçe göstererek, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesini emretmişti.
Rus ordusunun caydırıcı güçleri, nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyo
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