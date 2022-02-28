Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantının başlangıç kısmında kısa bir açıklamada bulundu.

Söz konusu toplantı öncesinde Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptırımlar konusunda bir ön görüşme yaptığını aktardı.

Putin, "Sözde Batı toplumu, daha önce konuşmamda söylediğim gibi, 'yalan imparatorluğu' tarafından ülkemize karşı yaptırım uygulanmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.