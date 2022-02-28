Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin, ülkedeki ekonomik durumu yetkililerle görüşüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki ekonomik durumu görüşmek üzere yetkililerle bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantının başlangıç kısmında kısa bir açıklamada bulundu.
Söz konusu toplantı öncesinde Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptırımlar konusunda bir ön görüşme yaptığını aktardı.
Putin, "Sözde Batı toplumu, daha önce konuşmamda söylediğim gibi, 'yalan imparatorluğu' tarafından ülkemize karşı yaptırım uygulanmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.
Etiketler: Vladimir Putin Rusya Moskova
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