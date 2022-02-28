NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 1 Mart'ta yapacağı ziyaretlerde Polonya'daki Lask Hava Üssü ile Estonya'daki Tapa Askeri Üssü'ne gidecek.

Her iki üs NATO kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.

Stoltenberg ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.