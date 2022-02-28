Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya gidiyor
[Fotoğraf: AA]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Polonya ve Estonya'ya gidecek. Stoltenberg, ziyaretinde iki ülkedeki askeri üsleri ziyaret edecek.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 1 Mart'ta yapacağı ziyaretlerde Polonya'daki Lask Hava Üssü ile Estonya'daki Tapa Askeri Üssü'ne gidecek.
Her iki üs NATO kuvvetleri tarafından da kullanılıyor.
Stoltenberg ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.
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