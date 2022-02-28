Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Google Maps Ukrayna'da askıya alındı
[Fotoğraf: AA]
Google, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle harita uygulaması olan Google Maps'i askıya aldığını duyurdu.
Haber sitesi Vice News'e göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı günden bu yana, askeri birlikler ve sivillerin hareketlerinin "Google Maps" uygulamasından takip edildiğine dair şikayetler oldu.
Bunun üzerine Google, Ukrayna'da canlı trafik verisi ve mağaza ile restoran gibi yerlerin yoğunluğu hakkında canlı olarak sağladığı verileri tüm dünyada geçici olarak durdurdu.
Google, bunun halkın güvenliği için yapıldığını belirtti.
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