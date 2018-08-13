Romanya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

On binlerce kişinin Bükreş sokaklarını doldurduğu protestoların ikinci gecesinde 400'den fazla kişi yaralandı.

40 bin gösterici, "yozlaştığını" söyledikleri hükümeti, vuvuzela çalarak istifa etmeye çağırdı.

"Sosyal Demokrat Parti (PSD) kırmızı veba", "hükümet istifa" sloganları atan göstericiler, "Geri adım atmayacağız, onlar hükümetten gitmeden meydanlardan gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Romanya'da "diaspora mitingi"

Romanya'da 10 Ağustos'ta binlerce kişi, sosyal medya üzerinden organize olarak hükümeti protesto etmek için "diaspora mitingi" başlatmıştı.

Çoğunluğunu ülke dışında yaşayan ve yaz tatili dolayısıyla ülkelerine giden Rumenlerin oluşturduğu binlerce kişinin katılımıyla başkent Bükreş'te düzenlenen mitingde göstericiler, hükümetin son hazırladığı yargı reformunda yapılan değişiklikleri ve bazı yolsuzluklarda adı geçen isimlerin hükümette olması dolayısıyla iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'yi (PSD) protesto etmişti.

Gösterilerin ilk gününde çöp kutularını ateşe verip hükümet binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmesi sonrası yaklaşık 500 gösterici hastanelerde tedavi altına alınırken, 5 jandarma da göstericilerin saldırısı üzerine yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: CNN, Reuters